Yémen: «Catastrophe monumentale» évitée en mer Rouge

Étape essentielle de l’opération de sauvetage

Prochaine étape «entre deux et trois semaines»

La prochaine étape du sauvetage consistera à nettoyer les réservoirs du Safer et à le préparer pour le remorquage et la démolition, opération qui devrait prendre «entre deux et trois semaines», a indiqué Steiner.

Une marée noire aurait fait des ravages sur la faune et la flore, les villages de pêcheurs et les ports essentiels du Yémen, pays déjà plongé dans l’une des pires crises humanitaires au monde à cause de la guerre. Une telle catastrophe aurait aussi pu perturber le trafic maritime international entre le détroit de Bab al-Mandeb et le canal de Suez, qui mène à la Méditerranée.