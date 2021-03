Casting : Cate Blanchett jouera la sœur de Donald Trump

James Gray a confirmé son intention de tourner «Armageddon Times», dès que possible, à New York. Il a réservé une scène courte mais capitale à Cate Blanchett.

Cate Blanchett.

«Cate Blanchett jouera la sœur de Donald Trump dans mon film, et c’est la phrase la plus bizarre que j’ai prononcée de ma vie!» Ainsi s’est exprimé James Gray («The Lost City of Z», «Ad Astra»), rapporte ScreenDaily. Le réalisateur de 51 ans a confirmé avoir toujours l’intention de mettre en boîte «Armageddon Times», une histoire inspirée de sa jeunesse, quand il était étudiant en cinéma à New York, dans les années 1970. Il y sera question de Donald Trump, déjà influent dans la cité, mais aussi de sa sœur Maryanne. Pourquoi? Parce qu’elle avait fait un discours devant les étudiants de Kew-Forest, dans le Queens, que fréquentait James Gray.

«Cate Blanchett ne sera là que durant trois jours, elle me fait une faveur, a ajouté le cinéaste. Elle aura ce long discours à dire, une scène qui pourrait bien voler la vedette aux autres. J’ai essayé de réécrire ce speech de la manière la plus fidèle possible, en fonction de mes souvenirs.» Au casting d’«Armageddon Times» sont aussi annoncés Robert De Niro, Oscar Isaac et Anne Hathaway.

Le réalisateur américain James Gray. imago images/ZUMA Wire

Le tournage du film ne démarrera probablement pas avant septembre 2021. Gray tient à le mettre en scène à New York, et à ne le faire que lorsque ce sera sans danger. «Soyons réalistes, il faut que la vaccination soit plus généralisée (…). Beaucoup de gens ont été vaccinés, j’en fais partie d’ailleurs. Je suis prêt à tourner, mais j’ai peur d’être un peu rouillé, car je n’ai pas travaillé depuis un bout de temps, a-t-il confié. Ce n’est pas terrible quand vous essayez de concevoir quelque chose dans ce contexte particulier, sans sortir de chez vous (…). Je devrais peut-être voir les choses comme ça, après tout, car plein de gens ont écrit de belles choses pendant qu’ils étaient en prison.»