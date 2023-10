L’Azerbaïdjan et la Turquie s'entraînent près de l’Arménie

Ces exercices mobiliseront jusqu’à 3000 soldats des deux pays. AFP

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé lundi le début d’exercices militaires avec la Turquie près de l’Arménie. Selon le ministère, ces manoeuvres sont organisées à Bakou, dans l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, frontalière de l’Arménie et de l’Iran, ainsi que dans des «territoires libérés». Leur localisation n’a pas été précisée, mais il pourrait s’agir du Karabakh ou des districts azerbaïdjanais mitoyens.

Ces exercices mobiliseront jusqu’à 3000 soldats des deux pays, des dizaines de véhicules blindés, de l’artillerie et une vingtaine d’aéronefs, a précisé le ministère. Leur but est «d’assurer la cohérence en combat», «d’améliorer le commandement» ainsi que le «professionnalisme des troupes», d’après l’Azerbaïdjan. Les soldats s’exerceront à l’usage de l’artillerie et de l’aviation, à la construction de pontons et à des parachutages en territoire ennemi, a encore ajouté le ministère.

Craintes arméniennes

L’Azerbaïdjan et l’Arménie se vouent une haine tenace, et les tensions ont connu un nouveau regain avec la reconquête militaire éclair du Karabakh par l’Azerbaïdjan fin septembre, alors que la région était depuis une trentaine d’années sous le contrôle de séparatistes arméniens. La quasi-totalité de la population, plus de 100’000 personnes sur les 120’000 officiellement recensées, a fui en Arménie.

Erevan craint désormais que son voisin, plus riche, mieux armé et soutenu par la Turquie, cherche à pousser son avantage. L’Arménie a notamment peur que l’Azerbaïdjan soit tenté de relier par la force l’enclave du Nakhitchevan à son territoire en attaquant le sud arménien. Divers formats de pourparlers existent entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, mais jusqu’ici aucun accord n’a été trouvé entre les deux pays. Les chefs des diplomaties arménienne, azerbaïdjanaise, russe, turque et iranienne se réunissent d’ailleurs lundi à Téhéran.