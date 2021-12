États-Unis : Cauchemar après l’envoi d’un mobile en réparation

Une figure du jeu vidéo accuse le service de réparation de Google d’avoir accédé à ses comptes et clichés privés. La firme dit enquêter sur l’affaire.

«Comme c’est déjà arrivé à d’autres, la nuit dernière quelqu’un l’a utilisé pour accéder à mes comptes Gmail, Drive, d’e-mail de sauvegarde des photos et Dropbox. J’ai vu à partir des logs qu’ils ont ouvert un bon nombre de selfies en espérant trouver des photos intimes», a raconté la conceptrice de jeux vidéo de San Francisco. «Les photos qu’ils ont ouvertes me montraient en maillot de bain, en soutien-gorge de sport, en robe moulante et des points de suture après une opération», a-t-elle ajouté. Elle explique que le pirate s’est servi de son téléphone pour passer les contrôles de double authentification et se connecter à ses différents comptes. Ces activités ont provoqué plusieurs alertes de sécurité sur les comptes de sauvegarde de McGonigal, mais la personne malintentionnée a ensuite fait en sorte de les supprimer.