France : Cauet: «Je suis le pangolin français»

Victime d’une rumeur le disant atteint du Covid-19 et mettant en danger ses collègues, l’animateur a réagi avec humour.

Certaines personnes ont compris qu’il s’agissait d’une blague en ont rajouté des tonnes, déclarant que Cauet léchait les micros du studio radio en criant qu’il avait le Covid-19 après avoir léché les toilettes ou s’amusait à tousser sur les gens pendant ses vacances en Corse. D’autres n’ont malheureusement pas réalisé qu’il s’agissait de second degré et n’ont pas vérifié la date du post de l’animateur avant de s’insurger contre lui et de le propulser parmi les sujets les plus discutés sur Twitter, le forçant à prendre la parole.