Etats-Unis

Caution à 1 million pour le meurtrier de George Floyd

Le policier Derek Chauvin a comparu pour la première fois devant une juge du tribunal de Minneapolis. Sa caution a été fixée à 1 million de dollars.

Il risque 40 ans de prison

Derek Chauvin avait été dans un premier temps inculpé d’homicide involontaire, mais les faits ont été requalifiés en meurtre non prémédité, un chef passible de 40 années de réclusion. Trois de ses anciens collègues impliqués dans l’arrestation fatale à George Floyd le 25 mai à Minneapolis ont eux été inculpés de complicité de meurtre.

Dressant le constat d’une «police structurellement raciste», une majorité des membres du conseil municipal de la plus grande ville du Minnesota, dans le nord des Etats-Unis, a émis dimanche le voeu de la démanteler et de reconstruire en concertation avec la population «un nouveau modèle de sécurité publique». Mais le maire Jacob Frey a fait savoir qu’il préférait au démantèlement une «réforme structurelle d’ampleur».

«Abandonner la police»

Partout dans le pays, des dizaines de milliers de personnes, noires et blanches, rassemblées dans un même mouvement de colère contre le racisme et les violences policières, sont encore descendues dans la rue ce week-end de façon pacifique, à l’exception d’un incident à Seattle, où un homme armé s’est approché d’un cortège en voiture et a ouvert le feu, faisant un blessé.