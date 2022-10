Football : Cavani a dû aller voir un psy après la «remontada» de 2017

«J’avais la nausée pendant que je dormais»

«En cinq minutes, tout ce que l’on venait de faire s’était effondré. C’est un coup si dur que tu ne peux pas le contrôler. Et même si ce n’est que du football, cela touche d’autres parties de ton être, tu commences à avoir des symptômes d’anxiété, des sueurs froides. J’avais la nausée pendant que je dormais, donc j’avais peur de m’endormir…», a détaillé le nouvel attaquant valencien à Relevo.

«Je me demandais: «J’ai un problème dans la tête?». Donc j’étais allé voir le médecin du PSG, que j’adore, et il m’avait dit: «Ce qui t’arrive, ça arrive à beaucoup de gens de différents horizons». Je m’étais rendu compte que je n’étais pas un super-héros», a ajouté Cavani.

Arrivé à Valence cet été, le Matador a confié qu’il a «suivi une thérapie pendant de nombreuses années», alors que la santé mentale prend de plus en plus d’espace dans la sphère sportive. «La santé mentale est fondamentale chez tous les êtres humains, et dans le football, ça manque», a affirmé l’Uruguayen.