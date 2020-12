Et si son départ pour le PSG avait provoqué l’ire d’une partie des supporters à l’époque, le temps a remplacé la colère par la nostalgie. Cavani, lui, n’a jamais oublié son passage dans la cité qui a fait de Maradona son Dieu et a conservé un profond respect pour le club ainsi que ses tifosi.

«J’ai dit non à de nombreux clubs italiens, dont la Juventus qui m’appelait souvent, et aussi l’Inter. Je ne pouvais pas faire un tel geste aux Napolitains.»

Pour preuve, l’attaquant de 33 ans a révélé, au cours d’une interview au site MondoNapoli, avoir repoussé les avances de plusieurs écuries italiennes: «Je leur serai toujours reconnaissant (ndlr: aux supporters napolitains). C’est pour cette raison que j’ai dit non à de nombreux clubs italiens, dont la Juventus qui m’appelait souvent, et aussi l’Inter. Je ne pouvais pas faire un tel geste aux Napolitains. Si je pense à Naples, je pense à la joie car je sais que j’ai tant fait pour eux et qu’ils continuent de me rendre hommage.»