Football : Cavani renverse Southampton et attend le PSG

Entré à la pause, Edinson Cavani a inscrit un doublé et donné une passe décisive pour offrir à Manchester United une victoire inespérée mais précieuse à Southampton (3-2).

Avec un Anthony Martial malade et un Mason Greenwood maladroit et qu’il a remplacé à la pause, Cavani a marqué les esprits dans la course au statut de titulaire à la pointe de l’attaque mancunienne.