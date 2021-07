Cyclisme : Cavendish s’offre une 32e victoire sur le Tour

À Châteauroux, le Britannique a remporté la 6e étape au sprint. Il n’est plus qu’à deux succès du record d’Eddy Merckx.

Le coureur de l’équipe Deceuninck a devancé le Belge Jasper Philipsen et les Français Nacer Bouhanni et Arnaud Démare, lequel s’est retrouvé privé de son lanceur (Jacopo Guarnieri) sur chute dans le final.

Deux Suisses ont terminé dans le peloton: Stefan Bissegger 82e et Michael Schär 105e. Reto Hollenstein et Stefan Küng ont fini 141e et 142e, à 1’07’’ de Cavendish et Marc Hirshi 166e, à 1’51’’.