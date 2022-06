Logement: Caves ou dépôts à louer pour y vivre: «Ca existe, bien que ce soit illégal»

Des conditions à respecter

«Il est interdit d’utiliser ces débarras comme logement, et ce pour des questions de protection contre les incendies et d’absence de fenêtres, prévient Pauline Crettol, secrétaire générale adjointe de l’Association suisse des locataires (Asloca). Il arrive que certains aménagent leur cave comme une pièce à vivre, mais souvent en dérogation aux normes de droit public. Car les caves ne remplissent pas les conditions de logement». Elle évoque notamment le volume des pièces, l’éclairage et la ventilation.