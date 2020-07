Caves ouvertes: Neuchâtel rebouche, Vaud s’adapte

Rédiger un nouveau commentaire

Le vin cest bien 10.07.2020 à 10:44

Vive la Suisse, pays où on admire, encense, soutient le vigneron à grands renforts d'aides et de subvention. Par contre on y punit tres sévèrement les producteurs de chanvre, ces dangereux criminels pourvoyeurs et fabriquant de drogue dure et hyper dangereuse !