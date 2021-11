Ski alpin - Caviezel se rate, aucun Suisse en finale du slalom parallèle de Lech

Ce n’était décidément pas la compétition des Suisses. Aucun skieur helvétique n’est parvenu à se hisser en finale lors des qualifications dimanche matin. Gino Caviezel, pourtant bien parti lors de la première manche, a totalement raté son départ lors de la deuxième course face à Linus Strasser. Il était la plus grande chance de médaille pour cette course autrichienne, et termine 20e au classement avec 54 centièmes de retard sur le premier. Pour se qualifier aux courses de l’après-midi, il fallait figurer parmi les seize premiers.