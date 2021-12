Snowbard : Caviezel s’impose pour la première fois, sa compagne Jenny 3e

Belle soirée pour le couple Dario Caviezel/Ladina Jenny! Le premier s’est offert sa première victoire en Coupe du monde, alors que sa femme se classait 3e.

La piste de Cortina d’Ampezzo a décidément souri au couple Caviezel/Jenny, qui ont décroché la première et la troisième place.

Une première victoire en Coupe du monde pour Dario Caviezel! Le Grison s’est offert la première place du slalom parallèle à Cortina d'Ampezzo. Sur le chemin de la finale, le rider a écarté Dmitri Loginov qui n’a pas terminé la course. Il a ensuite éliminé l’Autrichien Benjamin Karl en quart de finale. Il a battu l’Italien Roland Fischnaller de deux centièmes pour accéder à la finale, durant laquelle il a été plus rapide que Sangho Lee de six centièmes. Avec ce succès, le Grison se place comme prétendant aux médailles pour les Jeux de Pékin.