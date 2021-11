Procès du 13 novembre : Cazeneuve évacue les polémiques sur les forces de l’ordre

Menaces spécifiques sur le Bataclan, potentielle lenteur d’intervention de la BRI… L’ex-ministre de l’Intérieur français a défendu son action mercredi au procès des attentats du 13 novembre.

Est-ce que des policiers, tout comme des militaires de l’opération Sentinelle, «ont été empêchés d’intervenir» pour mettre fin à la prise d’otages au Bataclan, commence Bernard Cazeneuve, veste croisée, pochette, cravate à motifs verts. «Six ans après, ma conviction demeure: on ne peut pas faire intervenir des forces qui ne sont pas spécialisées, pas préparées. (…) Seuls la BRI et le Raid pouvaient intervenir pour sauver les otages», affirme le témoin, cité par la partie civile.

«Question qui revient»

Entendu à sa suite sur cette «question qui revient», l’ex-procureur de Paris, François Molins, confirme: si le Bataclan «a pu apparaître comme une cible potentielle» en 2009, dans le cadre d’une enquête visant une ancienne figure de l’islam radical, «à aucun moment» le magistrat n’a été, six ans plus tard, «en possession d’éléments» sur une quelconque menace.

Au lendemain des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis, Salah Abdeslam prend la fuite vers la Belgique, aidé par deux complices, également jugés à ses côtés. Contrôlé sur l’autoroute par des gendarmes français, Salah Abdeslam poursuit sa route et ne sera arrêté que quatre mois plus tard à Bruxelles.

«Hanté en permanence»

L’armure se fissure enfin quand la première assesseure Frédérique Aline lui demande s’il a «des regrets», compte tenu de sa connaissance de l’état de la menace en France, confrontée en 2015 à une vague d’attentats sans précédent et à de multiples départs de ses ressortissants en Syrie. «Aurions-nous pu faire autrement?» répond le témoin. «Il ne s’est pas écoulé un jour sans que je ne me sois posé la question de savoir s’il y avait quelque chose que j’aurais pu faire et que je n’ai pas fait. Cette question me hante en permanence», admet-il.