Ce 2 pièces «intelligent» se met en quatre pour doubler les espaces

L’appartement intelligent, qui porte le nom de projet «Smart Zendo», se trouve dans la Coastal Skyline, un quartier de Hongkong. Il a été conçu par le studio de design Sim-Plex pour un couple qui voyage beaucoup et vit à plusieurs générations sous le même toit.

Qui dit appartement intelligent, dit beaucoup de technologie, mais aussi beaucoup d’espaces de rangement. Sim-Plex Design Studio

«Ses occupants, Eric et Lory, sont arrivés à Hongkong de Taïwan, il y a quelques années et ont un fils», explique le fondateur de Sim-Plex, Patrick Lam, en parlant de ses locataires. «Eric voyage fréquemment à travers tout le pays et Lory est hôtesse de l’air. Quand ils sont tous les deux absents, la grand-mère vient s’occuper de leur enfant», ajoute-t-il.

Une maison qui doit s’adapter à trois générations

En conséquence, la maison doit être fonctionnelle pour les trois générations: l’enfant doit pouvoir jouer, les parents doivent disposer d’un endroit pour se détendre et, en même temps, l’appartement doit être adapté à l’âge de la grand-mère. «En outre, Eric et Lory nous ont souvent parlé de leur maison à Taïwan et combien elle leur manque. C’est pourquoi nous nous en sommes inspirés», affirme Patrick Lam.

Les nombreux espaces de rangement cachés sont nécessaires, vu que l’appartement ne fait que 45 m². Sim-Plex Design Studio

Avec une superficie de tout juste 45 m², on ne peut pas dire que l’appartement soit spacieux. Pour qu’il paraisse plus grand, Sim-Plex a non seulement installé d’immenses baies vitrées, mais a également opté pour des sols et des placards clairs, afin de créer une atmosphère spacieuse et chaleureuse.

Beaucoup d’espaces de rangement cachés

Le salon repose sur une plateforme surélevée avec des éléments de trappe au sol. Sous ces trappes, on peut ranger des jouets, mais aussi d’autres objets du quotidien. Une fois surélevée, l’une d’entre elles se transforme en table avec bancs encastrés.

Les possibilités d’utilisation des espaces de rangement sont infinies: on peut notamment y ranger les jouets. Sim-Plex Design Studio De plus, sur simple commande vocale, il est possible de faire sortir du sol une table. Le banc est encastré en dessous. Sim-Plex Design Studio Et quand on a de la visite, on peut séparer la cuisine ouverte de la partie salon, qui devient alors une deuxième chambre à coucher. Sim-Plex Design Studio

Bien que l’appartement soit équipé de technologies intelligentes, les architectes d’intérieur ont opté pour un style classique et minimaliste. «Les maisons intelligentes sont destinées à améliorer la vie de leurs occupants et non de les dévier de leur quotidien», déclare Patrick Lam au site d’architecture Dezeen.com

Tout fonctionne par commande vocale

Par simple commande vocale, il est possible de tirer les rideaux, d’allumer et d’éteindre les lumières, d’ouvrir et de fermer les portes à clef et de surélever des tables. Tous les appareils électroniques fonctionnent à l’aide d’applications et de télécommandes. Les interrupteurs traditionnels sont toujours présents, mais sont cachés.

Mais cela ne s’arrête pas là, car l’appartement a été aménagé selon les règles du feng shui, de sorte à bien faire circuler les énergies. «Nous avons créé un espace spirituel où tradition et technologie se rencontrent. Le design et les humains, ça va ensemble» souligne Patrick Lam.

Quatre pièces pour le prix de deux

L’appartement dispose de deux grandes pièces: la chambre parentale et la cuisine ouverte avec la partie salon. S’ajoutent à cela une salle de bain et une petite chambre d’amis derrière la cuisine, occupée par la gouvernante du couple. Cette pièce a pu être créée grâce à la restructuration de la cuisine.

Dans les autres pièces, on a également pensé au moindre détail: ici, la plateforme dans la chambre d’enfant sert en même temps d’assise pour le bureau. Sim-Plex Design Studio Dans la chambre parentale, d’autres détails ont été dissimulés. On y trouve notamment … Sim-Plex Design Studio … un miroir à maquillage dans le tiroir de l’armoire. Sa hauteur a été pensée de sorte à ce que le lit puisse servir d’assise. Sim-Plex Design Studio

Quand la grand-mère vient garder l’enfant, le salon peut être transformé en une chambre à coucher supplémentaire grâce à une porte coulissante. L’appartement est truffé d’espaces de rangement cachés, notamment sous les assises. Dans la chambre à coucher, on a dissimulé un miroir à maquillage et dans la chambre pour enfant, le sol surélevé sert d’assise pour le bureau.