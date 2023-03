The Two évoque son étonnant album en créole

Nouvel album de The Two :

Nouvel album de The Two : «Ce blues qui vient d’ailleurs est fait par des gars d’ici»

Avec son blues, distillé sur deux albums, The Two a connu le succès. Leur musique a conduit Thierry Jaccard et Yannick Nanette à se produire dans de grands festivals aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Avec «Sadela» («Les deux» en créole mauricien), le Vaudois et le Mauricien risquent bien de surprendre. Ce troisième disque, présenté le 19 mars 2023 au Théâtre de Beausobre à Morges (VD), est interprété en langue créole. Explications.

Pourquoi chanter en créole?

Yannick: Choisir cette langue, c’est partir à la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles textures, de nouvelles formes de musique. Je suis créole. Thierry l’est devenu.

Thierry: On a toujours fait quelques morceaux en créole, même si on chantait principalement en anglais. Ç’a toujours été une esthétique qui nous a attirés. Il y a un côté très original dans le blues-créole tel qu’on le joue. L’idée n’était pas simplement d’aller «chez Yannick». On voulait faire se rencontrer des mondes.

Thierry, vous comprenez ce que Yannick raconte sur les morceaux?

Oui. On travaille ensemble depuis 10 ans. Je suis allé une dizaine de fois à l’île Maurice. J’entends Yannick parler en téléphone en créole. Depuis 10 ans, je baigne là-dedans. Finalement, je comprends tout, mais je le parle très mal.

Ce n’est pas un pari risqué?

Yannick: Je ne crois pas qu’on avait du succès parce qu’on chantait en anglais. C’est un tout, comme le fait d’avoir une présence scénique. L’artiste est un passeur d’émotions. Il emmène les gens en voyage. Comme ce qu’on a toujours fait, peu importe la langue. J’ai l’impression que les gens ont aujourd’hui assez d’ouverture pour aller à la rencontre de quelque chose de différent. Quand on a commencé, on nous a dit que le blues était poussiéreux et que ça ne servait à rien d’en faire. Aujourd’hui, on est là face à vous pour parler d’un blues contemporain qui vient d’ailleurs, mais qui est fait par des types d’ici.

Thierry: On n’avait surtout pas envie de faire un troisième album comme les deux premiers. On avait envie de creuser ailleurs, d’explorer une nouvelle esthétique. Ce n’est pas un virage. Peut-être que le quatrième sera un disque de polka en suisse allemand (rire)!

Yannick: J’adore l’idée! J’adore la sonorité du suisse allemand. Ça gratte, ça racle, c’est du blues!

Peut-on quand même comprendre vos textes?

Thierry: Oui, c’est du créole mauricien avec des mots en français. En tant que francophone, on comprend donc certains trucs. Après, ce ne sont que des indices qui donnent une trame. C’est à l’auditeur de se construire l’imaginaire qui va autour de ces mots.

Vous avez travaillé avec David Donatien, sommité du son lauréat d’un Grammy Award en 2020 pour son travail avec Angélique Kidjo.

Yannick: Oui. Lui aussi est créole, de Martinique. Il nous a guidés dans notre cheminement. Il nous a aiguillés pour ne pas tomber dans une espèce de patchwork identitaire. Il a été la clé de voûte de cet album.

Thierry: On a un ami Lausannois, Julien Feltin (ndlr: directeur de l’EJMA à Lausanne) qui a énormément travaillé avec Yael Naim, épouse de David Donatien. C’est Julien qui nous a suggéré d’avoir une troisième personne au sein de notre duo pour penser un album. Il nous a conseillé David, qui s’est montré partant du jour au lendemain. C’est aussi grâce à David qu’il y a de nouvelles sonorités dans notre univers, notamment des percussions.

Avec ce nouvel album, à quoi va ressembler The Two sur scène? A The Three? The Four? The Five?