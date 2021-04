Pays-Bas : «Ce bonus est un doigt d’honneur à la société néerlandaise»

Alors que le directeur d’Air France-KLM, Ben Smith, a reçu un bonus de 2 millions d’euros pour 2020, le Parlement néerlandais menace de bloquer les aides Covid allouée à la compagnie.

«Un doigt d’honneur»

Sur les deux premiers volets, M. Smith avait annoncé le 23 avril 2020 qu’il allait renoncer à son bonus au titre de 2020 dans le contexte de la crise et s’imposer une réduction de 25% de sa rémunération. Le groupe franco-néerlandais, dans le rouge de 7,1 milliards d’euros en 2020, est durement touché par la crise et a prévenu que sa perte d’exploitation atteindrait 1,3 milliard d’euros au premier trimestre 2021.

«Pendant ce temps, les patrons continuent de se servir. C’est scandaleux et le SP exige que le bonus soit complètement retiré», a déclaré dans un communiqué le député néerlandais Mahir Alkaya. «Ce bonus est un doigt d’honneur à la société néerlandaise et en particulier à toutes les personnes du secteur de l’aviation qui doivent craindre pour leur emploi», a-t-il poursuivi.

«Si Le DG ne renonce pas à sa prime, plus aucun centime d’aide de l’État néerlandais ne sera versé à la holding Air France-KLM», a-t-il ajouté dans un tweet. Face à la crise sanitaire, les Etats français et néerlandais ont octroyé en 2020 plus de 10 milliards d’euros de prêts à Air France-KLM. Le groupe a bouclé lundi une augmentation de capital d’un peu plus d’un milliard d’euros, dont 593 millions apportés par l’Etat français.