Meyers Manx 2.0 Electric: Ce buggy ne consomme pas une goutte d’huile

Contrairement aux buggys classiques de Meyers Manx, le 2.0 Electric ne fait pas appel à la technologie Volkswagen, histoire d’éviter les problèmes de surconsommation d’huile qu’ont pu connaître les anciens moteurs Volkswagen et comme il est 100% électrique, il ne brûle pas non plus une seule goutte de carburant. Sur le plan visuel, en revanche, la ressemblance avec le modèle historique est flagrante. On retrouve les caractéristiques roues dégagées, les grands arceaux de sécurité et les phares ronds à l’avant. Dans l’habitacle, le buggy électrique offre deux sièges ainsi qu'un cockpit spartiate avec un compteur rond situé au centre de la planche de bord. Comme il se doit pour un buggy, il n’y a ni portes, ni toit. Un toit rigide est néanmoins disponible pour se protéger de la pluie et du soleil, même si la protection demeure sommaire, vu que le véhicule reste ouvert sur les côtés.