Ce bus fait le buzz

Les fans l’auront attendu longtemps: près de six ans ont passé depuis que Volkswagen a présenté son Combi électrique à Detroit. L’enthousiasme était grand et la marque est parvenue à conserver le charme du concept dans son véhicule de série. L’ID. Buzz est «beau», même «adorable», comme nous l’ont affirmé de nombreuses personnes aux stations-service, dans les parkings ou dans la rue lorsque nous l’avons testé. Même les cyclistes en ont fait des éloges, malgré ses 4,71 mètres de long et ses deux mètres de large.

Intérieur lumineux, nombreux espaces de rangement et détails astucieux: il est conçu pour accueillir une famille. Volkswagen

Pas seulement esthétique, il possède aussi un grand confort de conduite, ainsi qu’une maniabilité qui n’a rien à envier à une Golf. Son moteur électrique le rend silencieux et puissant lors des accélérations. Il ne lui faut d’ailleurs que 10,2 petites secondes pour atteindre les 100 km/h, même s’il est limité à 145 km/h. Les sièges sont de qualité moyenne, mais l’assise haute et agréable permet de rester décontracté. L’intérieur lumineux, les nombreux espaces de rangement et les détails astucieux vont également dans le sens d’un véhicule pratique et familial.

Son grand confort de conduite et sa maniabilité qui n’ont rien à envier à une Golf. Volkswagen

Par rapport au T7 actuel, l’ID. Buzz convainc surtout par une conduite plus respectueuse de l’environnement. En termes de polyvalence, le nouveau bus ne rivalise pas avec l’ancien, mais les trajets n’en restent pas moins ludiques. Et ce n’est que le début: en version GTX, le Combi électrique se parera d’atours sportifs et offrira à l’avenir sept places, ainsi qu’un empattement allongé.