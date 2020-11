Il s sont assez facile s à repérer sur Instagram avec leurs couleurs acidulées et leur grosse maille. Les filles les plus stylées du moment s’arrachent le s cardigan s de l’Irlandaise Hope Macaulay , qui a donné son nom à la marque.

La jeune femme de 24 ans tricote chaque g ilet à la main , chez elle, à Portstewart, une ville d’Irlande du N ord. Pour ce faire, elle utilise de la laine mérinos, qui a la particularité de garder la chaleur et de ne pas se froisser . Ses piè c es c onnaissent actuellement un succès international. Des influenceuses célèbres comme Bruna Bear e n font la démonstration (ci-dessous).

Le coup de projecteur sur son travail, elle le doit au « Vogue » britannique qui la désigne en mai comme l ’ un des six nouveaux noms de la mode estivale , lui donnant une exposition exceptionnelle. Le magazine « Elle » brit a nnique a ensuite mis en avant la créatrice dans ses 100 labels indépendants à soutenir pendant la pandémie et en septembre « Vanity Fair » Italia a sélectionné son gilet dans un article mode.

Interrogée par le journal «Irish Independent», Hope Macauley raconte: « Je ne sais même pas comment j ’ ai eu l ’ idée de faire du tricot en grosses mailles. J ’ ai l ’ impression qu ’ un jour, je me suis juste dit que cette laine était incroyable. » Elle poursuit: « Ma grand-mère m ’ a appris les bases du tricot à l ’ aiguille, puis à l ’ université, j ’ ai commencé à expérimenter des tas de choses. Je regardais des vidéos sur YouTube sur les différentes techniques et j ’ adore expérimenter. » En plus de ses c ardigans c olorés, la créatrice a une collection de vêtements qu’elle crée à partir de tissus recyclés.