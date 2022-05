RANGEMENT: Ce challenge va vous débarrasser de 465 choses en un mois

Désencombrer son intérieur est un thème récurrent. Il existe des dizaines de conseils, d’astuces et d’approches sur la meilleure manière de faire le tri et de se débarrasser de choses, soit parce que vous avez prévu de déménager, soit parce que vous avez accumulé trop de choses et voulez enfin libérer le/la minimaliste qui sommeille en vous.

Un nouveau défi sur ce thème circule actuellement sur Instagram: le Minimalism Game. Si le concept est simple, sa mise en œuvre n’en reste pas moins un défi. Le Minimalism Game consiste à jeter (ou faire don, cadeau ou à vendre) un objet de plus chaque jour. En d’autres termes, un objet le premier jour, deux objets le deuxième jour, etc.

«Le minimalisme, c’est juste moins, moins et encore moins»

L’idée du Minimalism Game vient de Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus. Les deux hommes se sont voués au minimalisme dans leur trentaine, notamment parce que toutes leurs possessions ne les rendaient pas durablement heureux, comme ils l’écrivent sur leur blog.

À l’origine du mouvement minimaliste, Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus ont eu l’idée de créer le Minimalism Game. Jordan Moore / theminimalists.com

Selon Ryan Nicodemus et Joshua Fields Millburn, le minimalisme ne consiste pas tant à réduire qu’à créer plus d’espace. «Les minimalistes ne se concentrent pas uniquement sur moins, moins et encore moins. Nous nous concentrons sur la création de plus d’espace. Plus d’espace pour la créativité, plus de temps, plus d’expériences, plus de liberté. Désencombrer, c’est faire de la place», souligne le binôme sur leur blog.

Au fil du temps, le jeu se complique

Avec le Minimalism Game, ils veulent également lancer un défi à leurs adeptes. Car, le jeu se complique de jour en jour. Au cours des sept premiers jours, vous n’avez besoin de jeter, de vendre, de faire cadeau ou don de «seulement» 28 choses. Jusque là, ça a encore l’air faisable. Ryan Nicodemus et Joshua Fields Millburn précisent que tout est permis: même un Tupperware sans couvercle est un objet jeté, de même qu’un vieux chiffon troué.

La deuxième semaine, les choses se compliquent, car il faut se débarrasser de 84 affaires (sans compter les 28 de la première semaine). Si vous arrivez au terme du défi de 30 jours, vous vous serez débarrassé d’un nombre incroyable de 456 choses. Quel que soit le nombre d’objets en votre possession, cela fera vraiment une grosse différence.

Une compétition

Ryan Nicodemus et Joshua Fields Millburn conseillent de trouver un partenaire de jeu avec lequel relever le défi de gagner. Ils font également remarquer qu’il n’est pas essentiel de remporter le challenge de 30 jours, mais de commencer à relever le défi.

Les deux minimalistes soulignent l’effet boule de neige du désencombrement: une fois qu’on commence, on ne peut plus s’arrêter. Vous trouverez, par ailleurs, d’autres conseils de Ryan Nicodemus et Joshua Fields Millburn dans la série documentaire Netflix «The Minimalists: less is now».