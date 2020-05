Dadju

Ce challenger est paré pour exploser les chiffres

Dadju a sorti un double album «Poison ou Antidote» en fin d'année dernière et il continue de cartonner. Rencontre.

De la pression après le carton de votre premier album?

Je déteste me mettre la pression quand il s'agit de musique. Il faut d'abord la créer et qu'elle soit bonne. Dès que je tiens la musique, le côté business arrive. C'est là qu'on réfléchit et qu'on ressent de la pression. Je suis un challenger, j'ai envie d'exploser tous les chiffres et je veux surtout tenir sur la longueur.