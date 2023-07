Twitter devient «X»: «une erreur marketing monumentale»

Les tweets deviennent des X

Ce changement d’identité survient dans une période délicate pour Twitter, dont les revenus publicitaires ont chuté de 50%, la plateforme étant désertée par de nombreux annonceurs échaudés par le remaniement brutal d’Elon Musk et des décisions jugées difficilement lisibles.

«Cela pourrait lui offrir un nouveau départ»

«Un changement de nom peut signaler une évolution stratégique, moderniser une marque ou aider à sortir d’une crise d’image», explique Vanitha Swaminathan, professeure de marketing à l’Université de Pittsburgh. «Dans le cas de Twitter, c’est les trois à la fois (et) cela pourrait lui offrir un nouveau départ, estime l’universitaire, mais il faut que cela soit suivi de mesures spécifiques qui montrent qu’il se passe effectivement quelque chose.»

«Un excellent agrégateur d’informations»

«Étant donné la façon dont Elon Musk a traité les salariés de Twitter depuis son acquisition» du réseau social, «je n’imagine pas que de nombreux développeurs se précipiteront» pour rejoindre l’entreprise et «créer des applications» nouvelles, «à moins que Musk ne puisse offrir des incitations exceptionnelles», ce qui «sera encore plus délicat compte tenu de l’endettement actuel de la société», a jugé Simon Kemp. Toutefois, la plateforme pourrait devenir «un excellent agrégateur d’informations» mondiales et payantes, a-t-il estimé.