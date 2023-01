Le reconnaissez-vous: Ce chanteur chante pour vendre du pâté pour chats

Accompagné d’un chanteur britannique

«Je suis fan des chats depuis longtemps, j’ai eu de nombreux compagnons félins au fil des ans et je peux dire sans me tromper que c’est génial d’être un chat: tu peux dormir toute la journée, tu fais la fête toute la nuit et tout le monde veut s’asseoir à côté de toi», raconte Robbie Williams dans le communiqué. L’artiste, qui est l’heureux propriétaire de Priscilla et Elvis, a enregistré «I’ts Great to be a Cat», en duo avec la mascotte Félix.