États-Unis

Ce chaton à deux visages n’a pas pu échapper à son destin

Né avec deux frimousses, Biscuits et Gravy n’avait que très peu de chances de survivre. Il est mort trois jours après sa naissance, après avoir émerveillé les internautes.

Le miracle n’a pas eu lieu. Né le 20 mai dans une ferme de l’Oregon, un chaton à deux visages n’aura survécu que trois jours. Juste le temps pour le petit animal baptisé Biscuits et Gravy de faire fondre les internautes du monde entier. L’adorable petite boule de poils faisait partie d’une portée de six bébés mis au monde par Keenly, chatte appartenant à la famille King, rapporte CNN .

Biscuits et Gravy a vu le jour avec deux museaux, quatre yeux et deux minuscules gueules. Il n’était doté que d’un tronc cérébral mais parvenait à se nourrir, à téter sa mère et à miauler. Selon le vétérinaire de la famille King, le chaton se portait très bien dans les premières heures de sa vie. «Il mangeait beaucoup et éliminait beaucoup. Mais il ne grandissait pas. C’est dur pour un petit gars comme lui de supporter une grosse tête avec deux visages», expliquent les King sur Facebook.