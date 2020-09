L’histoire de Chester a ému de nombreux habitants d’Andahuaylas, dans le sud du Pérou. Pendant plusieurs jours, ce chien a erré dans les rues, une pancarte autour du cou. Des images montrent l’animal, tête baissée et regard triste, attendre désespérément le retour de sa maîtresse devant le stand qu’elle tenait dans un marché. Malheureusement, la propriétaire de Chester ne reviendra pas: le coronavirus l’a emportée.

Sur le petit panneau que portait le chien, on pouvait lire: «Bonjour, mon nom est Chester. S’il vous plaît, aidez-moi. Ma maîtresse est morte du Covid-19 et je n’ai nulle part où aller, ne m’ignorez pas.» Yahoo Noticias explique que ce sont d’autres vendeurs du marché qui, inquiets pour l’animal, ont rédigé cet appel à l’aide. Les premiers jours, les passants n’adressaient pas un regard à l’animal, ou tentaient de le chasser de peur qu’il ne leur transmette la maladie.

Par un heureux hasard, la responsable de l’organisation Huellitas Felices vendait des accessoires et de la nourriture pour animaux dans ce même marché, le 29 août. Alertée sur la présence d’un chien abandonné, Nataly Oblitas a discuté avec d’autres commerçants qui lui ont confirmé qu’il n’avait plus de maîtresse. Elle a recueilli l’animal et partagé son histoire sur les réseaux sociaux.