Un chien pour protéger leur fille des monstres

États-Unis : Ce chien protège la fille de deux stars

Le mannequin Chrissy Teigen et le chanteur John Legend ont confié une mission spéciale à leur nouvel animal de compagnie.

Chrissy Teigen est une maman très proche de ses enfants, Luna, 5 ans, et Miles, 3 ans, même un peu trop aux yeux de certains qui se sont récemment offusqués qu’elle prenne un bain avec eux. Avec sa touchante et amusante publication datée du 20 janvier 2022, elle montre une nouvelle fois la grande complicité qui la lie à ses progénitures. Et cette fois, l’épouse de John Legend, célèbre chanteur qui est resté proche du peuple malgré le succès, ne créera pas un nouveau bad buzz sur la Toile avec son post. Bien au contraire.