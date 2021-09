États-Unis : Ce cliché a touché les Américains en plein cœur

Deux enfants qui passaient devant un cimetière ont immédiatement cessé toute activité en réalisant que l’enterrement d’un vétéran de l’armée était en cours.

«Tellement fière» de ces deux garçons, l’Américaine a immortalisé l’instant et publié les images sur Facebook. «J’ai hésité à les poster, mais avec toutes ces choses négatives qui se passent, j’ai estimé que c’était nécessaire», explique-t-elle sur le réseau social. La publication de Jacqi, partagée près de 500 fois, a ému de nombreux internautes américains et deux utilisateurs ont reconnu leurs fils respectifs. «Je me demande toujours s’il retient ce que je lui dis. Manifestement, plus que ce que je pensais!» a réagi Sean Moody, papa de Lane.