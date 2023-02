Ballon chinois : Ce cliché devenu «légendaire» dans les couloirs du Pentagone

La Défense américaine a confirmé l’authenticité d’une photo prise depuis le cockpit d’un avion espion et montrant la fameuse sphère blanche.

Cette photo a été réalisée le 3 février, au-dessus du Midwest américain. Getty Images via AFP

Les relations entre la Chine et les États-Unis ont viré au vinaigre depuis qu’un avion de chasse américain a détruit un ballon chinois aux États-Unis, le 4 février. Washington affirme qu’i s’agissait d’un engin espion qui observait notamment des bases militaires américaines. Pékin, de son côté, présente cet aérostat comme une infrastructure civile qui a dévié de sa trajectoire. Dimanche, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a dit sur Twitter avoir «condamné l’incursion» lors d’une rencontre avec le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi.

Interrogé à propos de ce tweet par la chaîne d’État chinoise CCTV, le ministère des Affaires étrangères a vivement réagi mercredi. «Le président Biden a, personnellement et sans scrupule, ordonné l’envoi d’avions de chasse et de missiles de pointe pour abattre un aérostat civil», a déclaré le porte-parole Wang Wenbin. «C’est à 100% un recours aveugle à la force, c’est à 100% une réaction excessive, c’est à 100% hystérique. C’est une grave violation de la pratique et des conventions internationales», a-t-il tempêté.

«Le président Biden a plusieurs fois promis, publiquement et de façon solennelle, qu’il ne cherchait pas une nouvelle guerre froide et n’avait aucune intention d’entrer en conflit avec la Chine», a également souligné le porte-parole. «Nous espérons qu’en tant que dirigeant d’un grand pays, il tiendra sa parole et fera ce qu’il dit, au lieu de dire quelque chose et de faire le contraire».

À 18’000 mètres d’altitude

Dans ce contexte on ne peut plus tendu, le Pentagone a confirmé, mercredi, l’existence d’un cliché réalisé le 3 février, par le pilote d’un avion espion U-2 survolant le ballon chinois. Sur cette image, on peut clairement voir la mystérieuse sphère blanche, de laquelle pendent des panneaux. Effet artistique volontaire ou non, on distingue également l’ombre de l’avion américain sur la boule blanche. La photo a été prise alors que le ballon était en train de survoler le Midwest, à une attitude de 18’000 mètres.

CNN avait évoqué dès le 9 février l’existence de cette image, expliquant qu’elle était déjà devenue «légendaire» au sein du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et du Pentagone. La fameuse photo a été publiée mardi sur le blog Dragon Lady Today, tenu par le journaliste aérospatial britannique Chris Pocock. Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone, a confirmé mercredi, l’authenticité de ce cliché. ABC News précise que la photo a été prise par un deuxième pilote à bord de l’avion. En général, les U-2 ne sont équipés que d’un seul siège, mais celui utilisé pour surveiller le ballon en avait deux.