Art the Clown fait vomir les spectateurs

États-Unis : Ce clown fait vomir les spectateurs

Il faut dire que «Terrifier 2», qui montre Art the Clown massacrer des ados dans une ville le soir d’Halloween, est porté par le buzz, né sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont en effet relaté avec amusement que des spectateurs, tout comme par le passé avec «Grave», «Annabelle» ou encore «Titane», s’étaient sentis mal devant le long métrage de 140 minutes. «Mon ami vient de vomir puis s’est évanoui», «le gars derrière moi s’est évanoui et s’est écrasé sur mon fauteuil. Un autre gars est parti parce qu’il ne se sentait pas bien», «c’est le film le plus dérangeant que je n’aie jamais vu. Quel niveau de sadisme. Nous étions tellement assommés que nous n’arrivions plus à parler après la fin» ou encore «les meurtres étaient pénibles à regarder. Je ressentais de l’émotion pour les personnages et j’étais dégoûté, mais je ne pouvais pas détourner le regard», peut-on par exemple lire sur Twitter. Des images d’ambulanciers appelés par la salle de cinéma circulent également.