Ce collier invite à lécher la personne qui le porte

Elle est bijoutière. Il est architecte. Laila El Mehelmy et Ariel Claudet dansaient dans un club berlinois cet été en pleine canicule, quand tous les noctambules appliquaient des glaçons sur leur peau pour la rafraîchir. De cette anecdote est né ooOoooOoooOh la l’ice, un collier unisexe composé de perles en argent massif serti de cubes de glace.

Le duo propose une analogie avec le diamant. Si celui-ci est éternel, le glaçon, lui, est éphémère. Les ornements fondent en trente minutes sur le corps chaud d’un fêtard et en une heure s’ils sont portés sur un vêtement. Le message se veut philosophique: l’eau et la glace sont des biens précieux qui se raréfient à cause du réchauffement climatique. Sur le plan formel, ce bijou se signale par son originalité, comme s’il était une performance ou l’élément d’une installation d’art contemporain. Sa beauté résulte de sa temporalité.