Obwald : Ce conducteur est allé trop vite en besogne en passant aux pneus d’été

Un accident s’est produit samedi matin sur une route enneigée du canton d’Obwald. La police a constaté qu’il n’avait déjà plus les pneus d’hiver.

Il devait être impatient de voir revenir les températures printanières et ne s’est pas senti freiné, ce weekend, quand l’hiver s’est invité pour possible dernière incursion. Un conducteur de 35 ans a dérapé sur une route enneigée à St. Niklausen, dans le canton d’Obwald. Il a dévié de sa trajectoire et est allé s’encastrer frontalement dans le CarPostal qui arrivait en sens inverse.