NICHOLAS HOULT

«Ce confinement est une chose extraordinaire»

Nicholas Hoult évoque pour «20 minutes» sa nouvelle série, «The Great», disponible en juin sur l’app StarzPlay.

Je vais sembler très égoïste dans ma réponse mais ce confinement est une chose extraordinaire pour moi, car je peux être papa à temps plein. Être avec mon fils, quel bonheur! C’est certainement l’effet bénéfique de la période que nous vivons. J’ai énormément travaillé depuis sa naissance et c’est génial de pouvoir enfin le voir tous les jours. Je peux m’occuper de lui, jouer avec lui et être enfin présent dans les petits moments du quotidien que je n’ai pas connus depuis sa venue au monde.

J’ai adoré collaborer avec Tony McNamara qui avait écrit le film «The Favorite». J’aime sa façon d’écrire et d’incorporer une dose d’humour dans tout ce qu’il fait. Quand il m’a parlé de «The Great», j’étais conquis avant même de lire le scénario. Pierre (ndlr: l’empereur Pierre III de Russie), mon personnage, était aussi un rôle fascinant car il est totalement imprévisible. Dès que le réalisateur criait «Action!» je pouvais me laisser aller à tous les délires. Pierre ne suit aucune règle, aucune loi, car rien ne lui est interdit. C’était libérateur pour moi de l’être aussi libre mentalement et physiquement.

Je ne suis pas un acteur méthodique qui reste dans la peau de son personnage 24 heures sur 24, et heureusement! Je peux donc jouer un dictateur tyrannique qui ne pense qu’au sexe et à tuer des gens, sans avoir à me prendre pour Pierre de Russie quand je rentre à la maison. Mais je me suis amusé comme un fou durant les journées de production car Pierre est aussi flamboyant, bizarre mais parfois doux et touchant.