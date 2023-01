Extraction des points noirs: Ce conseil beauté TikTok (presque) gratuit ne sert à rien

Pour se débarrasser des points noirs sur le nez, des tiktokeurs et tiktokeuses conseillent d’utiliser du blanc d’œuf.

Extraire les points noirs disgracieux de son nez sans débourser (presque) un centime grâce à du blanc d’œuf et un mouchoir. Ce truc de grand-mère remis au goût du jour sur TikTok cartonne sur la plateforme chinoise. La dernière vidéo en date à avoir fait le buzz, mise en ligne le 27 décembre dernier par Armen Adamjan (voir plus bas), a déjà cumulé 5 millions de vues. Un succès retentissant dû, entre autres, à la simplicité et la quasi-gratuité de l’astuce.

Inutile et superficiel

Bien que les tiktokeurs et tiktokeuses semblent conquis par le blanc d’œuf, spécialistes de la beauté et dermatologues ne partagent pas leur enthousiasme. «La technique elle-même peut fonctionner pour la saleté de surface et le sébum dans les filaments sébacés, que les gens confondent souvent avec les points noirs, mais pour les véritables points noirs, cela ne suffit pas, il faut une extraction correcte», explique Rachael Robertson, fondatrice de la marque de cosmétiques Bedew Skin, à «The Mirror». Par ailleurs, bien que peu élevé, le risque d’apparition de salmonelles est tout de même présent.

Attention aux cicatrices

Qu’est-ce qu’un «véritable point noir»? «Il s’agit d’un type d’acné qui affecte généralement le visage, le cou, le dos et la poitrine (zones avec de nombreuses glandes sébacées), répond Tracy Evans, dermatologue certifiée au «New York Post». Ces petites bosses sont remplies de kératine et de sébum et sont ouvertes à la surface de la peau, produisant un effet visuellement noir», ajoute-t-elle.