Accident de trains en Grèce: manifestations et minute de silence

Catastrophe ferroviaire : «Ce crime ne doit pas être caché sous le tapis»

Quelque 1800 personnes ont observé une minute de silence vendredi devant le Parlement à Athènes à la mémoire des 57 personnes tuées dans la collision de trains mardi. Après cette minute de recueillement, les manifestants se sont dirigés vers le siège de la compagnie ferroviaire grecque Hellenic Train. Ils entendent ainsi exprimer leur indignation, les chemins de fer étant mis en cause pour de nombreuses négligences et lacunes ayant entrainé cette catastrophe qui bouleverse tout le pays .

«Nous sommes remplis de rage et ne pouvons accepter qu’un événement aussi tragique puisse se produire en 2023, avec des dizaines de vies perdues, parmi lesquelles de nombreux camarades étudiants», a souligné Angelos Thomopoulos, président d’un syndicat étudiant. «Nous descendons dans les rues aujourd’hui (…) pour demander que les responsabilités soient endossées, afin que rien ne soit couvert ou dissimulé dans cette tragédie», a-t-il ajouté.

À Larissa, ville la plus proche de l’accident, et à Patras, une ville universitaire du Péloponnèse, 700 manifestants ont également commencé à se retrouver pour crier leur mécontentement et leur douleur. Une nouvelle manifestation est également attendue en fin de journée dans la deuxième ville du pays, Thessalonique, où de nombreuses victimes suivaient leurs études.