Artiste et boulangère – Ce croissant est une lampe

Avant, Yukiko Morita était boulangère. «C’est quand je travaillais à la boulangerie que j’ai commencé à adorer le pain. Et ça me faisait mal de jeter du pain invendu. Je me suis rendue compte que le pain avait beaucoup de potentiel, même en dehors de son existence en tant qu’aliment», explique l’artiste nippone. C’est de là que lui est venue l’idée de faire de l’art avec du pain.