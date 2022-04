Météo : Ce début de semaine est glacial, mais ça va s’améliorer

Après la pluie et la neige ces derniers jours, les nuages ont fait place à un ciel en partie dégagé sur la Suisse. Corollaire: il a gelé à de nombreux endroits en dessous de 700 mètres, tôt ce lundi.

Il a ainsi gelé au sol à des altitudes inférieures à 700 mètres, selon MeteoNews sur Twitter lundi. Le thermomètre est par exemple descendu à -12,1 degrés à Welschenrohr (679 mètres), dans le canton de Soleure. À Courtelary, dans le Jura bernois (685 mètres), il a également fait très froid avec -9,1 degrés. Et La Brévine (NE) a bien mérité son surnom de Sibérie de la Suisse, avec -17,8 degrés mesurés, soit la température la plus basse enregistrée à cette altitude. À noter aussi qu’il a fait -13,3 degrés au Locle (NE) et que la commune de Hallau (SH), ou un – 5,9 degrés a été mesuré, est passé à 1,1 degré d’un record de longue date.

Les prochains jours devraient toutefois être plus doux, même si un «bon regel» est attendu dans les Alpes, la nuit prochaine et la nuit de mardi à mercredi, explique de son côté MétéoSuisse Dès ce soir, un front chaud peu actif se dirigera vers nos régions, et à partir de mercredi, un courant d’ouest dirigera une série de perturbations dans une ambiance agitée. Mais le week-end prochain s’annonce plutôt beau et très doux.