Ce dispositif évite l’écoulement de sperme après un rapport sexuel

Le scénario est le suivant: deux individus souhaitant avoir des rapports sexuels se soumettent à un test de dépistage des IST et décident d’avoir recours à un moyen de contraception, mais de ne pas utiliser de préservatifs. Après le rapport sexuel, la femme se rend aux toilettes pour minimiser le risque de cystite et évacuer le sperme qui s’écoule du vagin. La société Awkward Essentials vient désormais de commercialiser un produit qui évite ces fuites.

Dripstick, c’est quoi?

Sur le site de la société, le Dripstick est décrit comme «l’éponge originale qui absorbe l’excès de sperme après un rapport sexuel». Par mesure de sécurité, il est par ailleurs précisé que ce dispositif n’est «ni un produit pour les menstruations, ni un moyen de contraception, ni une protection contre les IST, ni pour un usage rectal». Il est important de le préciser, car d’aspect, Dripstick fait penser à un gros tampon sur un bâtonnet en plastique, en plus spongieux.

Mode d’emploi

Le mode d’emploi se trouve également en ligne: on commence par «saisir l’embout en plastique d’une main». Jambes légèrement fléchies, le but est «d’insérer lentement et délicatement l’éponge dans le canal vaginal tout en maintenant fermement l’embout». Il est ensuite possible «d’effectuer de légers mouvements de rotation à l’intérieur du vagin». Ce geste de rotation n’est pas nécessaire pour celles qui portent un stérilet. «Pour retirer l’éponge à sperme, il suffit de tirer délicatement sur l’embout». Le but est de retirer une grande partie du sperme présent dans le vagin avant même d’aller aux toilettes et d’éviter ainsi de tacher les sous-vêtements ou le linge de lit.

Le passage aux toilettes demeure incontournable

Le dispositif évite donc les taches, mais génère néanmoins des déchets. Dripstick est un produit à usage unique non réutilisable. Et, point très important: il ne remplace pas le passage aux toilettes. Sur le site, on rappelle de «toujours faire pipi après un rapport sexuel, pour éviter les cystites». Alors, l’éponge à sperme vaut-elle le coup? Sachant qu’un seul dispositif coûte tout de même 1 fr. 50.

