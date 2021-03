Le domaine d’Owlwood fait depuis longtemps l’objet de diverses rumeurs. L’immense villa a été construite entre 1935 et 1936 par l’architecte Robert D. Farquhar et était, à l’époque l’une des plus grandes, des plus chères et des plus luxueuses propriétés de Los Angeles. D’une surface habitable de plus de 1000 m², elle était alors située sur un terrain de 1,2 km². Sa construction avait coûté la modique somme de 150’000 dollars.

Après les premiers occupants, le couple Florence et Charles Quinn, Joseph Schenck s’y est installé avec sa famille. Ce dernier a fortement contribué au développement de l’industrie américaine du cinéma. Il était non seulement marié à l’actrice de cinéma muet, Norma Talmadge, mais il a également été le premier président de la 20th Century Fox.

Marilyn Monroe logée dans la maison d’hôtes

Marilyn Monroe, encore très peu connue à l’époque, était une habituée des lieux. La jeune actrice y venait si souvent qu’elle a fini par emménager dans la maison d’hôtes. Bien que Joseph Schenck fut alors toujours marié à Norma, les rumeurs d’une liaison entre lui et Marilyn Monroe ne se sont pas fait attendre, même si tous deux niaient l’existence d’une telle relation.

La villa de Schenck a ensuite été rachetée par Tony Curtis («Certains l’aiment chaud»). À cette époque, Curtis était déjà célèbre, tout comme les soirées qu’il a organisées par la suite dans la villa et auxquelles répondaient entre autres présents Cher et son premier mari, Sonny Bono.

Sonny, Cher et d’autres rumeurs

On raconte que lors d’une de ces soirées, Cher est tombée amoureuse de la villa et a racheté la propriété, qui, soit dit en passant, se trouve à deux pas du Manoir Playboy. Au fur et à mesure que la relation du couple s’est dégradée, la rumeur dit qu’ils occupaient chacun une aile différente. Plus tard, la superstar Cher a revendu la villa à Ghazi Aita, un play-boy monégasque.

On dit que ce dernier a également organisé de somptueuses soirées à Owlwood. D’après les médias, c’est «un harem de starlettes», qui rentraient et sortaient de chet Aita. Plus tard, le domaine est passé entre les mains de Ronald Arnall, le fondateur d’Ameriquest, jadis le plus grand prêteur hypothécaire des États-Unis. C’est également à lui que la propriété doit son nom. Il a fait agrandir le terrain de 2,4 hectares de forêt, qui abritait des dizaines de chouettes.

Un prix au rabais

En 2017, le domaine d’Owlwood a une nouvelle fois fait son apparition sur le marché, cherchant un(e) nouveau-elle propriétaire pour la somme colossale de 180 millions de dollars – mais sans succès. Le prix a été baissé à plusieurs reprises avant que Calch Urban Investments n’acquiert la propriété pour 88 millions de dollars. On ignore qui est le propriétaire de cette société, mais il peut se réjouir de son achat, car Owlwood est une impressionnante villa.

Elle est non seulement truffée d’artisanat d’art, mais dispose également d’une spacieuse entrée, d’un jardin de la taille d’un parc, de plusieurs cheminées et d’impressionnants lustres. Elle comprend neuf chambres à coucher et dix salles de bains. Sur le terrain se trouvent en outre deux maisons de garde, une piscine, une «poolhouse», un court de tennis, plusieurs fontaines, ainsi que des arbres fruitiers.