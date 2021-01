Insolite : Ce facteur a rendu les chants de marins tendances sur TikTok

Avec sa chanson «The Wellerman», l’Écossais Nathan Evans a lancé une nouvelle mode sur le réseau social.

Le 27 décembre 2020 est un jour dont Nathan Evans se souviendra longtemps. À cette date, le facteur de 26 ans a posté sur TikTok «The Wellerman», son interprétation d’un chant que les marins entonnaient sur les navires marchands, au XIXe siècle, pour se donner du courage et garder le rythme dans leurs tâches. La vidéo de l’Écossais est rapidement devenue virale. En quelques jours, elle a été regardée 4 millions de fois et a lancé une nouvelle tendance sur le réseau social chinois: celle des reprises de chants traditionnels marins (ndlr: «sea shanty» en anglais).

En deux semaines, ce sont plus de 80 millions de vidéos avec le hashtag #seashanty qui ont été publiées sur TikTok. Interrogé par la radio BBC 4, Nathan Evans a avoué ne pas vraiment réaliser ce qu’il se passait à cause de lui. En revanche, il a confié que l’intérêt que suscitent les chants marins d’époque auprès des gens ne l’étonne guère. «Ce sont des chants à la portée de tous. Il n’est pas nécessaire de savoir chanter, les paroles sont simples et il y a du rythme. Tout ce qu’il faut pour plaire à tous», a-t-il livré.