Moodymann, fan de Prince: un set sur son idole au Montreux Jazz

«L’idée de base était de lui proposer deux sets vu la capacité limitée du lieu. Le premier normal, de la house de Détroit qu’il joue habituellement (ndlr: lundi 3 juillet 2023) et le second autour de la musique de Prince. Je savais que Moodymann est un passionné absolu du Kid de Minneapolis, ce que le grand public ignore», raconte Mirko Loko, coprogrammateur de la Coupole. Celui qui est également le programmateur du festival Polaris à Verbier (VS), où le pionnier de la house de Détroit s’était produit en 2016, 2021 et 2022, ajoute que l’Américain est un collectionneur averti de la musique de Prince et qu’il détient bon nombre d’inédits: «Il va passer des morceaux que personne ne connaît.» Moodymann a même carrément monté un musée privé consacré à la star disparue en 2016. «C’est une maison mauve à Détroit. Il y a des livres, de la musique, des images, des vidéos», détaille le Vaudois. Pour pousser le bouchon encore un peu plus loin, Kenny Dixon Jr, de son vrai nom, partagera les platines avec Rashida, la DJ officielle de Prince pendant une dizaine d’années. «Il n’y a pas beaucoup d’endroits dans le monde où Moodymann peut présenter un tel set. Il a accepté très rapidement. Et, naturellement, il est au courant que Prince a livré des concerts mémorables à Montreux. Il était donc encore plus honoré de l’invitation», affirme encore Mirko Loko.