Football: Ce FC Sion-là a encore trop de limites

Avec l’international autrichien, le club valaisan s’est peut-être offert le meilleur gardien de Super League pour blinder son coffre-fort mais il est toujours loin de posséder une défense qui donne toutes les garanties de sécurité. Une défense désormais privée de Loris Benito, lequel a exprimé sa volonté de rejoindre Young Boys pour y regagner un statut d’international dans l’optique du Mondial au Qatar avec plus de chances qu’en restant à la Porte d’Octodure… Le club bernois a formulé une première offre, repoussée par Christian Constantin, avant de revenir à la charge avec une proposition financière que le boss de Tourbillon ne devrait cette fois pas refuser. Le deal pourrait même être conclu ce week-end déjà, avant l’arrivée d’un nouveau patron de la défense valaisanne, sur le point de déposer ses valises à Tourbillon en début de semaine.

Manque de solutions offensives

Puisque l’on parle de Lindner, celui-ci devait signer sa première parade sous ses nouvelles couleurs après quelques minutes déjà. Auteur d’un nouveau sauvetage sur l’action ayant entraîné l’ouverture du score, il ne pouvait cependant rien sur la reprise de Vanat. Hormis une frappe contrée de Stojilkovic et quelques mouvements sur le flanc droit, Sion n’allait pas montrer grand-chose en première période. À considérer la séduisante jouerie ukrainienne et sachant l’intérêt que Christian Constantin avait porté à Mircea Lucescu durant l’été 2020, on en est venu à se demander à quoi correspondrait aujourd’hui un FC Sion estampillé Lucescu par rapport à celui de Tramezzani?