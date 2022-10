Malik Bentalha: «Ce film, c’est mon bébé»

C’est une idée qui lui trottait dans la tête depuis de nombreuses années: écrire et réaliser un film rendant hommage aux longs métrages d’aventure de Steven Spielberg. Depuis le mercredi 12 octobre 2022, le rêve de Malik Bentalha est devenu réalité. «Jack Mimoun et les secrets de Val Verde», dans lequel il tient le rôle principal, celui d’un aventurier star, et qu’il a coréalisé avec Ludovic Colbeau-Justin, est à voir au cinéma.

Tout simplement d’un rêve d’enfant. J’ai grandi avec les films de Steven Spielberg comme «Jurassic Park», «E.T.» ou «Indiana Jones». Ce sont des films qui nous font rêver, qui nous font voyager. Je me disais que si j’avais l’occasion, un jour, de passer derrière la caméra, je voudrais moi aussi essayer de faire rêver les plus jeunes.

Totalement. J’ai eu la chance de voir une des conférences de Mike Horn au Grand Rex, à Paris, pendant que j’écrivais le scénario. Ses filles m’ont permis d’échanger avec lui, de faire des vidéos avec lui. Je me suis vachement inspiré de Bear Grylls également. Pendant le tournage, j’ai vu une de ses émissions dans laquelle il était avec un boa et j’ai voulu faire la même chose.

Ouh là, non! C’est aussi pour ça que j’ai voulu faire ça en fiction. Je suis mal à l’aise dans les environnements dans lesquels ils se rendent. On m’a emmené faire «Nos terres inconnues» dans les Cévennes et j’ai pas mal galéré. Aller dans la jungle et faire ce que font ces gens-là, c’est quasiment impossible pour moi.