Le film de Monica Barbaro donne envie de découvrir le Mexique

L’actrice de 32 ans, ici dans la comédie romantique «At Midnight». IMAGO/Everett Collection



C’est «Top Gun: Maverick» qui l’a fait connaître du grand public. Alors que le film avec Tom Cruise est le plus grand succès du box-office mondial de 2022, Monica Barbaro est aujourd’hui la star d’une comédie romantique, «At Midnight», avec Diego Boneta, disponible vendredi 10 février 2023 sur Paramount+. Elle était l’une des célébrités sur le tapis rouge des Golden Globe Awards récemment. Rencontre.

«Top Gun: Maverick» vous a ouvert les portes de Hollywood. Comment réagissez-vous?

C’est formidable car je suis à présent invitée à d’immenses fêtes comme les Golden Globes que je regardais à la télé auparavant. Lors de cette cérémonie, on a vraiment le sentiment de faire partie de la grande famille de Hollywood. Tout le monde s’amuse, se rencontre, se présente. Et l’after-party avec Anderson.Paak était top.

Avec le recul, quel est votre meilleur souvenir de «Top Gun: Maverick»?

Les amis que je me suis faits durant ce tournage car j’étais l’une des rares filles au milieu d’un groupe de mecs. Ma grand-mère est de la ville de Mexico et je me suis retrouvée là-bas en même temps que Danny Ramirez, l’un de mes partenaires du film. Il y a une telle complicité qui est née avec lui durant la production à San Diego qu’on s’est amusé comme des fous en se retrouvant loin des caméras au Mexique.

«At Midnight» est une comédie romantique, exact?

Oui. Ce film reprend la tradition des romances des années 1990 à Hollywood. Il y a ces deux personnes qui se rencontrent, mais aussi un troisième personnage primordial dans «At Midnight»: la ville de Mexico. Diego Boneta, qui est aussi le producteur, voulait montrer la beauté du Mexique qu’on résume trop souvent aux cartels de drogue et à la délinquance. Je suis d’origine mexicaine et italienne, donc moi aussi j’en ai marre des stéréotypes. «At Midnight» va vous donner envie de découvrir les beautés du Mexique tout comme «Midnight in Paris» était un film qui montrait les merveilles de la capitale française ou «Vicky Cristina Barcelona» un hommage à la ville espagnole.

Quel est le secret pour créer la magie avec son partenaire quand on doit incarner deux jeunes qui tombent amoureux devant les caméras?