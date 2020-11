En 2020, nous avons vu passer les traitements et les « astuces » les plus improbables: des TikTokers se ras a nt les dents avec des limes à ongles pour obtenir des sourires plus nets (s ’ il vous plaît, ne faites pas ça), la chanteuse Kesha qui nous encourage à faire des masques pour les fesses, et tout ce que Gwyneth Paltrow propose dans The Goop Labs.

Le court-métrage « Beauty is Life » , posté le 6 novembre sur la plateforme de films Nowness et sur YouTube, met en évidence la toxicité de la culture des soins de beauté dans un décor de téléshopping. Réalisé par Jovana Reisinger, c e documentaire suit dix femmes en sous-vêtements et robe s de chambre qui subissent une série de traitements anormaux , comprenant des exerci c es pour le double menton, des sangles amincissantes et même un bâtonnet rajeunissant pour le vagin.