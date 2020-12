La pandémie de Covid-19 et les bouleversements qu’elle entraîne offre nt des scènes inhabituelles dans le football. Comme en Allemagne, où un club a fait jouer l’un de ses gardiens comme attaquant. Il s’agit des Kickers Wurtzbourg, promus cette saison en deuxième division et où évolue l’avant-centre Ridge Munsy, arrivé de Thoune début octobre.

Opposée à Darmstadt en championnat ce samedi, l’équipe s’est retrouvée décimée par le Covid-19 et quelques blessures, obligeant l’entraîneur Bernhard Trares à ne coucher que 14 noms sur la feuille de match. Par conséquent, seuls trois remplaçants ont pris place sur le banc. Eric Verstappen était l’un d’entre eux.

Ce dernier est l’un des gardiens remplaçants de Wurtzbourg et ne comptait pas une seule apparition cette saison avant samedi. Alors que sa formation était menée 1-0, Bernhard Trares a tenté le tout pour le tout en faisant entrer Verstappen à la 90 e minute, dans un rôle d’attaquant.

Non seulement le coup n’a rien donné, mais Wurtzbourg a en plus concédé un deuxième but dans les ultimes secondes, s’inclinant 0-2 à l’arrivée.