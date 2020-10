Accompagné d’une policière et d’un agent du service des routes, l’adjudant David Garcia est venu au secours du groupe, pris au piège par les pluies torrentielles. «La situation était assez catastrophique puisque ces personnes étaient bloquées dans une vague de boue», explique le gendarme à BFM TV. En catastrophe, David Garcia et ses acolytes ont dû porter «des enfants, des dames âgées et des femmes» qui n’arrivaient pas à passer.