BMX Freestyle: Ce Genevois s’est presque brisé tous les os

Alexandre Sideris (20 ans) appartient au cercle des plus jeunes athlètes suisses sélectionnés pour les Championnats d’Europe multisports de Munich, qui s’amorcent jeudi. Mais le Genevois est probablement celui qui a déjà le plus martyrisé son corps. «Pendant l’hiver, je me suis fait une fracture tibia-péroné», explique le spécialiste du BMX Freestyle avec un ton proche de la normalité après son entraînement dans le Parc olympique.

Le jeune homme, qui est champion de Suisse, calcule: «Il doit me rester un bras et quelques côtes intactes. Tout le reste, je l’ai brisé au moins une fois.» On lui demande s’il n’est pas une tête brûlée. Orné d’un piercing nasal, son visage s’éclaire. Il se marre: «Je le crois bien, oui. Du moins, je l’étais.»

Il développe: «Plus jeune, je n’aimais pas porter de protections. Avec des coudières et des jambières, je me sentais gêné dans mes mouvements. Aujourd’hui, je suis beaucoup plus prudent.» Et ambitieux.

Pas dénué de talent (il a décroché le 11e rang aux Européens de Moscou en 2021), motivé par la carrière exceptionnelle de la Genevoise Nikita Ducarroz (médaille de bronze aux JO de Tokyo) qu’il considère comme un modèle, Alexandre Sideris s’est rendu en Bavière sans repères: «Je ne sais pas où j’en suis. Mais, quoi qu’il arrive (les qualifications sont programmées jeudi), Munich ne sera qu’une étape.»

