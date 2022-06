Ce gobelet pliable se glisse dans n’importe quel sac

La durabilité est devenue une préoccupation prioritaire dans de nombreux domaines. Un moyen simple de faire un geste pour l'environnement consiste à renoncer au plastique à usage unique. Chaque jour dans le monde, près de 165 millions de gobelets jetables finissent à la poubelle. Une grande partie d'entre eux sont difficilement recyclables en raison de la fine couche de plastique qui se trouve à l'intérieur.

Gobelet réutilisable sans BPA

La solution semble évidente: un gobelet réutilisable. Malheureusement, la plupart d’entre eux sont peu pratiques: trop grands et encombrants, pas assez étanches. Par conséquent, on a aucun scrupule à s’en débarrasser. Hunu a la solution: l’entreprise a développé un gobelet pliable et réutilisable qui se glisse dans n'importe quel sac à main ou même dans la poche d’un pantalon.

Le gobelet de Hunu est disponible en quatre tailles… Hunu … et quatre couleurs. Une fois plié, il tient facilement dans un sac ou la poche d’un pantalon. Hunu

Le gobelet est lavable au lave-vaisselle avec son couvercle. Il est fabriqué en silicone de qualité alimentaire et ne contient pas de bisphénol A (BPA). Le BPA n'est pas interdit en Suisse, mais cette substance est controversée dans les produits en silicone et en plastique. Le couvercle du gobelet est, en outre, recyclable à 100%. Par ailleurs, Hunu reverse 1% de son chiffre d'affaires à 1% for the Planet, une organisation qui soutient des centaines d'organisations à but non lucratif dans 64 pays.

Une épaisseur réduite à 2 centimètres

Une bande élastique sert à l’isolation thermique et à garantir l’étanchéité du gobelet plié. Hunu C’est l’accessoire idéal pour les randonnées, les festivals ou les manifestations sportives. Idem pour aller au bureau ou à la piscine. Hunu

Son design est bien pensé: lorsque le gobelet est plié, il est maintenu par une bande élastique qui, en même temps, comprime le bouchon. Ainsi, on évite aux dernières gouttes de fuiter. Quand le gobelet est déplié, cette même bande élastique sert d’isolation contre la chaleur: on évite de se brûler. Ce modèle nommé Hunu Cup existe en quatre tailles pour les contenances suivantes: 235 ml, 355 ml, 473 ml et 591 ml.

Les quatre peuvent être réduites à une épaisseur comprise entre 2 et 3,5 centimètres. Les deux plus grands modèles sont dotés d'une paille en silicone pliable. Le gobelet convient donc parfaitement aux enfants. La Hunu Cup est un accessoire utile au quotidien. Sa légèreté et son petit volume permettent de l’emporter lors d’une randonnée, quand on va faire du camping ou de qu’on profite des festivals.

Le gobelet est disponible en quatre couleurs et dans plusieurs tailles sur la boutique en ligne suisse Eilko. Hunu

La vidéo ci-dessous démontre à quel point le gobelet Hunu est pratique quand on fait du sport: